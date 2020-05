Verunglückter Radfahrer erliegt Verletzungen

Am 27. April wurde ein Radfahrer in Mersch schwer verletzt, als er mit seinem Fahrrad auf einer Baustelle in ein Loch stürzte. Sein Zustand war kritisch.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der 72-jährige Mann aus Mamer bereits am Dienstag im Krankenhaus an seinen Verletzungen gestorben. Die genauen Umstände des Unfalls sind weiterhin unklar, die Police Grand-Ducale sucht nach Zeugen (Telefonnummer: 244 90 1000).

(L'essentiel)