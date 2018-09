Betrunkener hält Gewehr im Kofferraum bereit

In der vergangenen Montagnacht bekam es ein Lokalbesitzer am Place du Marché in Petingen mit der Angst zu tun, als sich ein betrunkener Gast nach seinem Rauswurf zu seinem Auto begab und dort seinen Kofferraum öffnete, in welchem ein Jagdgewehr bereit lag. Der Lokalbesitzer, der ihm gefolgt war, zog den Waffenbesitzer vom Auto weg und alarmierte die Polizei.

Die fand bei ihrem Eintreffen nicht nur das Gewehr, sondern auch ein Jagdmesser und zusätzliche Munition auf dem Beifahrersitz des Fahrzeugs. Die Waffen wurden sichergestellt und beschlagnahmt. Gegen den Mann wurde Strafanzeige erstattet.

(L'essentiel)