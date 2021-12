Mann und Kind von Auto angefahren

Ein Mann und ein sechsjähriges Kind sind am Montagabend leicht verletzt worden, nachdem sie im Kreisverkehr am Boulevard Schuman in der Hauptstadt von einem Fahrzeug angefahren worden sind. Das teilte die Police Grand-Ducale am Dienstagmorgen mit.

Nach der Erstversorgung wurden beide Unfallopfer zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

(L'essentiel)