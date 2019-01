Mögliche Brandstiftung in der Neujahrsnacht

Auch in der Neujahrsnacht hatte die Police Grand-Ducale noch einiges zu tun: So wurde sie gegen 17.45 Uhr zu einem Einsatz in die Rue Dernier Sol nach Bonneweg gerufen, dort stand ein Wagen in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand zwar schnell unter Kontrolle bringen, die eigentliche Ursache wurde aber nicht erkannt. Die Kriminalpolizei leitet eine Untersuchung ein, auch Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen.

Gegen 18.10 Uhr erwischte eine Polizeistreife dann einen Fahrer, der in Luxemburg-Stadt bei Rot über die Kreuzung Route d'Arlon/Place de l'Etoile fuhr. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer getrunken hatte. Die Fahrzeugpapiere waren zudem abgelaufen und eine gültige Versicherung konnte nicht vorgezeigt werden. Außerdem bestand gegen den Mann ein eingeschränktes Fahrverbot. Der Wagen wurde beschlagnahmt.

Um 20.30 Uhr dann verlor eine Fahrerin in der Rue des Martyres in Rümelingen die Kontrolle über ihr Auto. Sie fuhr am Straßenrand gegen mehrere Straßenschilder und einen Laternenpfosten. Die Frau wurde dabei leicht verletzt. Ein Alkoholtest ergab, dass auch sie getrunken hatte, der Führerschein wurde eingezogen.

(L'essentiel)