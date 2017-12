Brennender Weihnachtsbaum verwüstet Zimmer

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Albtraum vieler Menschen wurde für Bewohner in Weimerskirch an Heiligabend zur Realität. Gegen 19 Uhr fing der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer Feuer. Ein Bewohner schaffte es noch, den brennenden Baum auf die Terrasse zu ziehen. Dabei erlitt er jedoch Verbrennungen und musste in ein Krankenhaus.

Die alarmierte Berufsfeuerwehr konnte den Baum schließlich löschen. Im Wohnzimmer entstand trotz des schnellen Eingreifens ein erheblicher Sachschaden, wie der Service Incendie et Ambulance de la Ville de Luxembourg mitteilt.

Des Weiteren gaben die Brandbekämpfer ein paar wichtige Ratschläge:

- Lassen Sie Kerzen niemals unbeaufsichtigt brennen und achten Sie auf einen festen Stand.

- Ersetzen Sie ältere Lichterketten durch neuere, welche weniger Hitze abstrahlen.

- Gießen Sie den Weihnachtsbaum regelmäßig.

- Stellen Sie den Adventskranz auf eine nicht-brennbare Oberfläche (zum Beispiel ein Glastisch).

- Halten Sie ein Löschmittel griffbereit (zum Beispiel Feuerlöscher)

Im Brandfall:

- Versuchen Sie - wenn noch möglich - den Brand in der Entstehungsphase zu löschen, jedoch ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

- Verlassen Sie das Gebäude schnellstmöglich und schließen Sie die Tür zum Brandraum hinter sich.

- Alarmieren Sie schnellstmöglich die Feuerwehr über die europaweit gültige Notrufnummer 112.

- Warnen Sie andere Personen im Gebäude.

- Warten Sie auf der Straße auf die Feuerwehr und weisen Sie diese ein.

(hej/L'essentiel)