Alkoholisierter Fahrer überschlägt sich mehrfach

Ein Autofahrer fuhr in der vergangenen Nacht gegen 0.50 Uhr auf der N5 von Bartringen in Richtung Schouweiler und verlor am Kreisverkehr Dippach die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses prallte gegen den Bordstein und wurde dann über den Kreisverkehr geschleudert und überschlug sich schließlich mehrfach bevor es auf dem Dach liegen blieb. Hierbei wurden zwei Bäume, eine Hecke und ein Strassenschild in Mittleidenschaft gezogen.

Der Fahrer des Wagens konnte aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen steigen. Der Beifahrer hingegen war eingeklemmt und musste von den Rettungsdiensten aus dem Autowrack befreit werden. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Beifahrer mit schwereren Verletzungen zum Krankenhaus verbracht und zur weiteren Behandlung hospitalisiert.

Ein Alkoholtest des leichtverletzten Fahrers verlief positiv. Die Polizei sprach ein Fahrverbot aus.

(L'essentiel)