Fahrer verliert Kontrolle und kracht in Hauswand

In Wasserbillig wurde ein Autofahrer am Montagnachmittag bei ein einem kuriosen Unfall leicht verletzt. Gegen 14.20 Uhr verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug, rammte ein Verkehrsschild und krachte schließlich in ein Wohnhaus.

Der Mann wurde zur Sicherheit ins Krankenhaus gebracht, wie die Feuerwehr Grevenmacher-Mertert mitteilte. Der Einsatz der Rettungskräfte dauerte etwa eine Stunde.

(th/L'essentiel)