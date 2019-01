25-​​Jähriger Sailor seit über einer Woche vermisst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Er wolle zu seiner Studentenwohnung nach Namur, so sagte Sailor Ntwari am 7. Januar seinen Eltern, als er von deren Haus in Bivels/Vianden aufbrach. Seither fehlt von dem 25-Jährigen jede Spur.

Letzten Erkenntnissen nach ist der Student mit einem grauen Renault Clio mit dem luxemburgischen Kennzeichen KC1020 (L) unterwegs.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. Diese können direkt an das Polizeikommissariat Diekirch unter der Rufnummer (+352) 4997-8500 oder 113 weitergeleitet werden.

(L'essentiel)