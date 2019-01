Feuerwehr kämpft gegen Scheunen-​​Brand

In einer Scheune in der Rue Jean-Jacques Klein in Arsdorf ist am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehrleute aus Rambruch und Redingen hatten den Brand nach einstündigem Einsatz immer noch nicht unter Kontrolle gebracht.

Gleichzeitig mussten sie darauf achten, dass sich die Flammen nicht auf andere Gebäude ausbreiten. Die Rue Jean-Jacques Klein ist gesperrt, sagt der ACL. Autofahrern wird empfohlen, das Gebiet zu umfahren.

(L'essentiel)