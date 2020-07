Auto kracht in Brücke und landet in Wasserlauf

Ein Autofahrer hat am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr bei Marienthal im Kanton Mersch in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto drehte sich um die eigene Achse, krachte gegen eine Brückenmauer und wurde in einen angrenzenden Wasserlauf geschleudert. Dies teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Demnach musste der Rettungsdienst den Fahrer, der im Wagenwrack eingeklemmt war, aus seiner misslichen Lage befreien. Der Beifahrer wurde nach Angaben der Polizei leicht verletzt und konnte aus eigener Kraft aus dem Unfallwagen aussteigen. Die Strecke war für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten bis etwa 19.30 Uhr vollgesperrt. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung zum Krankenhaus verbracht.

(L'essentiel)