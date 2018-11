Mann wird am Bankautomaten bedroht

Zu einem Überfall kam es in der Nacht auf Montag, 5. November gegen 1 Uhr morgens, als ein Mann an einem Bankautomaten in der Avenue de la Gare im Bahnhofsviertel Geld von seinem Konto abheben wollte. Währenddessen näherte sich eine unbekannte Person. Diese drückte ihm einen Gegenstand in den Rücken und forderte ihn auf, ihm das Geld auszuhändigen.

Da das Opfer davon ausging, dass es sich um eine Waffe handelte, übergab er dem Täter das Geld, das er von seinem Konto abgehoben hatte. Es handelt sich um einen niedrigen dreistelligen Betrag. Der Täter ergriff daraufhin die Flucht. Die Police Grand Ducale hat Ermittlungen eingeleitet.

(L'essentiel)