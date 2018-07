Betrunkener Autodieb kracht gegen Telefonzelle

In der Rue Mgr. Fallize in Harlingen (Stauseegemeinde) ist am Samstagabend ein Autodieb bei einem Unfall verletzt und anschließend festgenommen worden. Der Mann hatte den Wagen zuvor bei einem Einbruch am Bahnhof Kautenbach gestohlen.

In Harlingen, etwa 22 Kilometer westlich von Kautenbach, kam der Fahrer gegen 22.10 Uhr in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab, krachte in eine Telefonzelle und danach gegen eine Hauswand. Wie sich herausstellte, stand der Autodieb unter starkem Alkoholeinfluss und besaß auch keinen gültigen Führerschein. Der Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die Staatsanwaltschaft Diekirch ordnete seine Festnahme an.

(L'essentiel)