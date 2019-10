Betrunkene Chaoten halten Polizei auf Trab

Einer der Betrunkenen kam am Montag gegen 22 Uhr in die Polizeidienststelle am hauptstädtischen Bahnhof. Er wollte sich bei den Beamten beschweren und provozierte die Beamten. Die Polizisten versuchten, auf den Mann beruhigend einzuwirken, was ihn nur noch wilder werden ließ. Er fuchtelte mit seinen Händen vor den Gesichtern die Polizisten herum und schlug dann unvermittelt zu. Der Schlag konnte abgewehrt werden und gegen seinen starken Widerstand wurde der betrunkene Gast außer Gefecht gesetzt. Nach einer ärztlichen Untersuchung ging es für ihn in den Arrest.

In Beggen wurden die Beamten gegen 23 Uhr von einem Busfahrer in die rue Henri Dunant gerufen. Ein Fahrgast wollte nicht aus dem Bus aussteigen. Der betrunkene Mann war gegenüber dem Fahrer aggressiv geworden und bereits mehrfach zu Boden gefallen. Der Mann wurde von den Beamten zu einem Arzt gebracht und danach zur Ausnüchterung in Arrest genommen.

(L'essentiel)