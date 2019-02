Polizei sucht weiterhin nach Einbrechern

Einbruch - 2 Täter auf der Flucht

Gegen 15.10 Uhr wurde in Bridel, rue Henri Thill ein Einbruch begangen.

Die Männer zw. 20-25 Jahre alt, heller Hautfarbe und kurzem, braunen Haar ergriffen die Flucht in Richtung rue de Luxembourg.

Keine Anhalter mitnehmen - 113 verständigen pic.twitter.com/9hM5AfP3ST — Police Luxembourg (@PoliceLux) 21. Februar 2019

Eine Frau überraschte am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr in der Rue Henri Thill in Bridel zwei Einbrecher in ihrem Haus. Daraufhin flüchteten die beiden Täter in Richtung Rue de Luxembourg.

Trotz einer großräumigen Fahndung, wobei auch ein Polizeihelikopter eingesetzt wurde, fehlt von den beiden Einbrechern noch immer jede Spur. Weitere Ermittlungen wurden eingeleitet.

Die beiden Täter sind zwischen 20 und 25 Jahre alt, haben helle Haut und kurzes, braunes Haar. Hinweise nehmen die Beamten unter dem Notruf 113 entgegen.

(L'essentiel)