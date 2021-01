Der SNJ sucht junge Filmemacher

Das nationale Jugendwerk (Service Nationale de la Jeunesse, SNJ) veranstaltet gemeinsam mit dem nationalen audiovisuellen Zentrum die 10. Ausgabe des Videowettbewerbs «Crème Fraîche». Dieser findet im Rahmen des Luxembourg City Film Festivals statt. Teilnehmen können alle Amateur-Filmemacher zwischen zwölf und 30 Jahren aus Luxemburg. Der Contest wird in zwei Kategorien unterteilt: Die erste Kategorie «Kurzfilm» lädt Jugendliche ein, einen Kurzfilm mit einer Höchstdauer von 15 Minuten einzusenden. Dabei können Genre und Thema von den jungen Filmemachern selbst bestimmt werden. Die zweite Kategorie «Trailer» ist die Umsetzung eines maximal 90 Sekunden langen Trailers, der auf einem fiktiven Film basiert.

Die Teilnehmer können von Erwachsenen begleitet werden. Einsendeschluss ist der 21. Februar. Informationen zum Ablauf und den Regeln des Wettbewerbs gibt es auf der Website des Jugendwerks. Die Gewinner der beiden Kategorien sollen am 6. März ausgezeichnet werden. Aufgrund der Gesundheitsauflagen wird das Event dieses Jahr nicht im Kinepolis Kirchberg, sondern per Livestream, im Rahmen des Luxembourg City Film Festivals, am 6. März ab 16.30 Uhr stattfinden.

Der Gewinner aus der Kategorie «Kurzfilm» erhält «einen Aufenthalt in einem Escape-Room». Im Laufe des Jahres wird das SNJ, in Zusammenarbeit mit den Gewinnern, den Film auf der Grundlage des Trailers produzieren.

(nc/L'essentiel)