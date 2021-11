Autofahrer erfasst Passanten und flüchtet

In der Rue Clairefontaine in Diekirch hat ein Autofahrer oder eine Autofahrerin möglicherweise Fahrerflucht begangen. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, erfasste ein kleiner schwarzer Pkw gegen 19.10 Uhr einen Fußgänger. Ohne sich um das Wohlergehen des Passanten zu kümmern, fuhr die Person am Steuer in Richtung in Richtung Gilsdorf davon.

Der Fußgänger wurde verletzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder zweckdienliche Hinweise in der Sache liefern können, werden gebeten, sich bei der Polizeidienststelle Diekirch unter der Nummer (+352) 244 80 1000 oder per E-Mail (police.diekrich@police.etat.lu) zu melden.

(sw/L'essentiel)