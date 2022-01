Luxemburger Zoll warnt vor Betrugsmasche

Betrüger, die sich als die Zollverwaltung ausgeben, verschicken derzeit Kurznachrichten, in denen sie ihre Opfer auffordern, für blockierte Postsendungen, eine Gebühr zu zahlen.

In diesem Zusammenhang weist der Luxemburger Zoll die Öffentlichkeit darauf hin, dass er «niemals Nachrichten an Paketempfänger sendet, in denen diese zur Zahlung von Zollgebühren aufgefordert werden», wie die Verwaltung am Mittwoch mitteilt.

Die Police Grand-Ducale bittet in diesem Zusammenhang alle Personen, die der Aufforderung der Betrüger Folge geleistet haben, Anzeige zu erstatten.

(sw/L'essentiel)