Messerstecher zerschneidet Mann das Gesicht

Vor einer Bar an der Petinger Place du Marché hat ein Mann einem Gast mit einem Messer Verletzungen im Gesicht und am Kopf zugefügt. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ist es zu einem Wortgefecht gekommen, als eine Frau gegen 2.30 Uhr zusammen mit dem Opfer vor die Tür des Lokals ging, um eine Zigarette zu rauchen. Der Angreifer ließ nach der Tat das Messer fallen und versuchte, die Flucht zu ergreifen.

Weitere Gäste hinderten ihn jedoch daran und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Opfer wurde an Ort und Stelle von Rettungskräften erstversorgt und später ins Krankenhaus gebracht. Der stark alkoholisierte Täter wurde von der Polizei in Handschellen abgeführt. Bei einer Körperdurchsuchung fanden die Beamten Haschisch bei dem Mann.

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Beschlagnahmung der Tatwaffe an. Als sich der Angreifer mit den Beamten im Krankenhaus befand, folgten «unzählige Beleidigungen und Frechheiten in Dauerschleife», wie es im Polizeibericht heißt. Da er sich nicht beruhigen ließ, entschieden die Beamten den Täter aufgrund seines Zustandes in der Ausnüchterungszelle unterzubringen. Neben einer Strafanzeige wegen Körperverletzung, Drogen- und Waffenbesitz erwartet ihn nun auch eine Anzeige wegen Amtsbeleidigung.

(sw/L'essentiel)