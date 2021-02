Fußgängerin wird bei Autounfall schwer verletzt

Eine Fußgängerin ist am Dienstagmorgen gegen 7.20 Uhr in Grevenmacher von einem Auto erfasst worden und verletzt worden. Das teilt die Police Grand-Ducale am Dienstag mit. Die Frau wollte die Route de Vin zu Fuß überqueren, als das Auto, das in Richtung Machtum fuhr, sie auf einem Zebrastreifen erfasste. Das Unfallopfer wurde nach kurzer Behandlung an der Unfallstelle mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Nach Angaben der Polizei bestand jedoch keine Lebensgefahr für die Frau.

Neben diesem Unfall kam es im Großherzogtum noch zu einigen weiteren Unfällen, bei denen die genauen Unfallhergänge nicht näher bekannt sind. So meldete das CGDIS, dass auf der Autobahn A1 Richtung Luxemburg-Stadt an der Ausfahrt Senningerberg kam frühen Dienstagmorgen ein Pkw und ein Lkw kollidierten, wobei eine Person verletzt wurde.

Gegen 7.45 Uhr kam es außerdem in Luxemburg-Stadt zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fahrradfahrerin. Wie die Polizei mitteilt, war die Radfahrerin beim Überqueren der Kreuzung Avenue Victor Hugo - Rue Ermesinde von dem Auto angefahren worden. Die Frau trug dabei nach Angaben der Beamten keine schweren Verletzungen davon, vermutlich aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Fahrzeugs. Wahrscheinlich hatte der Autofahrer die Vorfahrt der Radfahrerin missachtet, so die Police Grand-Ducale.

(L'essentiel)