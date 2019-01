Betrunkene zerlegt ihr Auto an Weihnachtsdeko

Artikel per Mail weiterempfehlen

In der Rümelinger Rue des Martyrs hat eine Autofahrerin am Dienstagabend die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. Gegen 20.20 Uhr kam sie nach Angaben der Rettungskräfte von der Straße ab und rammte einen Laternenmast, an dem Weihnachtsbeleuchtung angebracht war.

Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt und musste an der Unfallstelle versorgt werden. Weil der Laternenmast während der Bergungsarbeiten noch unter Strom stand, musste der Einsatzort vorübergehend abgesperrt werden. Eine Alkoholkontrolle der Polizei verlief positiv.

(sw/L'essentiel)