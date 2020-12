Verfolgungsjagd endet an A4-​​Straßensperre

In der Nacht zum Sonntag wurde eine Polizeistreife in der Rue de Lallange in Esch/Alzette auf ein verdächtiges Auto aufmerksam, das sofort beim Anschalten des Blaulichts eine halsbrecherische Flucht begann, wie die Police Grand-Ducale mitteilte. Dabei missachtete der Fahrer mehrere Rote Ampeln an Kreuzungen und wollte den Polizeiwagen auf dem Boulevard Charles de Gaulle von der Straße abdrängen.

In Raemerich raste der Autofahrer in falscher Richtung in den Kreisverkehr, wendete plötzlich und kollidierte mit dem ihn verfolgenden Polizeiwagen. Als die Polizisten aus dem Dienstwagen ausstiegen, drückte der Fahrer erneut das Gaspedal durch und fuhr auf einen der Polizisten zu. Der Beamte konnte sich noch rechtzeitig durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Der Fahrer flüchtete anschließend auf die Autobahn A4 und befuhr die Fahrbahn in Richtung Luxemburg-Stadt in falscher Richtung. Eine Straßensperre in Höhe der Blitzersäule konnte den Raser dann letztendlich stoppen. Beide Fahrzeuginsassen konnten gestellt werden, wobei der Fahrer sich jedoch heftig zur Wehr setzte. Ein Alkohol- sowie ein Drogenschnelltest fielen positiv aus. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des Fahrers und die Beschlagnahmung des Fluchtwagens an. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen und der Festgenommene wurde am Sonntagnachmittag dem Untersuchungsgericht vorgeführt.

