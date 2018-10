Arbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Ehnen an der Mosel mehrere Meter in die Tiefe gestürzt. Der Unfall ereignete sich gegen 11 Uhr. Über die Umstände und die schwere der Verletzung des Mannes ist noch nichts bekannt.

Der Arbeiter wurde jedoch so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber der Air Rescue gerufen wurde.

(L'essentiel)