Nach Missgeschick: 100 Liter Öl ausgelaufen

Die Polizei, die Feuerwehr, die groupe dépollution, die Straßenbauverwaltung sowie die SIDEN und SEBES mussten am Montagmorgen zu einem größeren Einsatz in Böwingen ausrücken. Gegen 8.30 Uhr sollte dort ein Ölbehältnis mit einem Bagger auf einen Anhänger geladen werden. Der Behälter hing dabei an einer Kette, diese verhedderte sich im Auspuff des Baggers, sodass der Ölbehälter zu Boden fiel. Schätzungsweise 100 Liter Öl liefen aus.

Die Arbeiter vor Ort schaufelten Sand um den Behälter und füllten die restliche Menge um. Feuerwehr, Straßenbauverwaltung und SEBES pumpten die angrenzenden Kanäle ab, zudem wurde eine Absperrung in einem angrenzenden Bach aufgestellt, um zu vermeiden, dass Öl in das Stauseegebiet einsickert.

(L'essentiel)