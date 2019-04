Ladendieb droht Verkäufer mit der Klinge

Die Police Grand-Ducale hat am Samstagabend einen äußerst aggressiven Ladendieb festgenommen. Der Mann steckte gegen 20 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bartringer Route de Longwy einige Schnapsflaschen ein. Das teielen die Beamten am Sonntag mit. Als der den Laden verlassen wollte, setzte die Alarmanlage ein.

Als die Angestellten den Mann baten den Alkohol zu bezahlen, zog er ein Messer und drohte den Verkäufern damit. In diesem Moment traf die Polizei ein und legte ihn in Handschellen. Der Dieb wurde am Sonntagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Wenige Stunden zuvor hatte die Polizei bereits einen Langfinger verhaftet, der in einem Elektronikgeschäft in der hauptstädtischen Rue de la Gare Ware stehlen wollte. Auch er musste am Sonntag zum Untersuchungsrichter.

(jw/L'essentiel)