600 Schweine leiden nach Brand Höllenqualen

Auf dem Gelände eines Schweinezuchtbetriebs in Heiderscheid ist am Donnerstagabend ein Schweinestall in Brand geraten. Zunächst hatte gegen 19.45 Uhr das Dach des Stalls Feuer gefangen. Material, das zur Wärmedämmung dient, begann zu schmelzen und auf die Schweine zu tropfen. Viele der Tiere wurden dadurch schwer verletzt.

Andere erlitten durch die starke Rauchentwicklung schwere Vergiftungen. Weil rund 600 Tiere Höllenqualen durchmachten, wurde Personal eines Schlachthauses herbeigerufen, um die Tiere nach Absprache mit einem Mediziner des Veterinäramtes zu erlösen.

Wie RTL berichtet, hätten die schlechten Straßenverhältnisse dazu geführt, dass sich die Notschlachtung einige Zeit verzögert habe. Die Feuerwehren aus Ettelbrück, Clerf, Feulen, Grevels und Wiltz löschten das Feuer.

(L'essentiel)