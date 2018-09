Alkoholsünder schlängeln sich über die Straßen

Wie die Polizei Grand-Ducale mitteilte, wurde am gestrigen Sonntagabend eine Streife in der Rue Notre Dame in Kayl auf einen Fahrer aufmerksam, der in Schlangenlinien mit auffälligen Beschleunigungs- und Bremsmanövern unterwegs war. In der Rue de la Fontaine in Tetingen konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der Fahrer stand unter erheblichem Alkoholeinfluss und musste seinen Führerschein dementsprechend abgeben. Ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt.

Ähnlich erging es einem Fahrer zwischen Ehnen und Stadtbredimus, der ebenfalls in ausladenden Schlangenlinien unterwegs war und dadurch mehrfach Beinahezusammenstöße provozierte. Zudem war er vorne links nur noch auf der Felge unterwegs. Als die Beamten das Fahrzeug stoppen konnten, stand auch dieser Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss. Auch in diesem Fall wurde der Führerschein eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot ausgestellt.

(L'essentiel)