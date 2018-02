Fünf Menschen müssen nach Brand ins Krankenhaus

Alarm in Differdingen: Im Zentrum der Stahlstadt ist es am Freitagmorgen zu einem Brand in einem Wohngebäude gekommen. Mehrere Feuerwehren aus dem Umland waren ab 8.30 Uhr in der Rue Roosevelt im Einsatz. Die Ursache für den Brand ist noch nicht bekannt.

Über dem Haus war am Morgen eine große Rauchwolke zu sehen. Wie die Polizei auf Nachfrage von L'essentiel mitteilt, mussten fünf Bewohner wegen Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Ein Mann war vor dem Feuer aufs Dach geflüchtet und musste von dort geborgen werden.

Bürgermeister wohnt direkt daneben

Der Differdinger Bürgermeister Roberto Traversini, der direkt daneben wohnt, verfolgte den Löscheinsatz von seinem Garten aus. «Danke an die Feuerwehr», schrieb Traversini bei Facebook. L'essentiel erreichte den Stadtchef danach am Telefon: «Gegen 10 Uhr hieß es, dass der Brand unter Kontrolle sei. Der Einsatz ist aber noch nicht beendet. Offenbar war das Feuer in einer Küche entstanden.»

Die zentral gelegene Rue Roosevelt blieb bis zum Nachmittag für den Verkehr gesperrt. Der Automobilclub ACL empfahl, die Gegend weiträumig zu umfahren.

