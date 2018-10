Mann wollte nach Streit sein Haus niederbrennen

Ein Ehestreit war am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in Neidhausen im Norden Luxemburgs ausgebrochen. Der Mann drohte, seine Frau zu schlagen und das Haus in Brand zu setzen. Sie schaffte es zu fliehen und flüchtete sich in das Haus ihrer Nachbarn, bevor sie die Polizei informierte.

Als die Beamten das Haus des Paares betraten, wollte der zornige Mann seine Frau angreifen. Die Polizisten konnten ihn allerdings unter Kontrolle bringen, wenn auch nicht ohne erheblichen Widerstand. Der Unruhestifter wurde verhaftet und am heutigen Freitagmorgen einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

(L'essentiel)