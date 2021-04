Autofahrer kracht auf A1 in Stauende

Auf der A1 in Richtung Luxemburg kam es am Freitag gegen 16 Uhr, zirka 400 Meter vor der Ausfahrt Kirchberg zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person in ihrem Wagen eingeklemmt und schwer verletzt worden ist. Das teilt die Police Grand-Ducale mit.

Der Pkw-Fahrer, alleiniger Insasse, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war, habe zu spät die vor ihm entstandene Staubildung bemerkt und fuhr auf einen Lkw auf. Er wurde, nachdem er von den Rettungskräften aus dem Wrack geborgen wurde, mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus transportiert.

(L'essentiel)