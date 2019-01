Drängler droht Fahrer in Mamer mit dem Tod

In Mamer ist am Mittwochnachmittag eine Situation im Straßenverkehr eskaliert. Das teilt die Police Grand-Ducale am Donnerstag mit.

Auf Höhe der Sporthalle wurde ein Autofahrer in der Rue de Bertrange von einem Verkehrsteilnehmer, der hinter ihm fuhr, vehement bedrängt. Als der Autofahrer stoppte, hielt auch der Drängler an, stieg aus seinem Fahrzeug, drohte ihn umzubringen und versezte ihm einen Schlag auf die Brust. Der Verkehrsrowdy kündigte zudem an, ein Messer aus seinem Wagen holen zu wollen. Bevor der Streit fortgesetzt wurde, griffen jedoch zwei Passanten ein. Der Angreifer trat daraufhin die Flucht an.

Mittlerweile konnte die Polizei die Identität des Dränglers ermitteln. Gegen ihn wurde eine Untersuchung eingeleitet.

(sw/L'essentiel)