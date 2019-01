Betrunkener bleibt mit seinem Porsche stecken

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der Police Grand-Ducale wurde am späten Freitagabend ein Mann gemeldet, der seinen Porsche in Schlagenlinien über die Straßen im Mamer gesteuert hatte. Die Beamten rückten aus und trafen den Mann wenig später auf einem Feldweg an. Für seinen Boliden ging es weder vor, noch zurück – er hatte den Wagen festgefahren.

Beim Anblick der Polizeistreife, versuchte er sich noch aus seiner misslichen Lage zu befreien. Es gelang ihm nicht. Da er betrunken war, zogen die Polizisten seinen Führerschein ein.

(L'essentiel)