Kreisel Irrgärtchen dicht! Mehrere Kilometer Stau

Auf der Autobahn A1 kommt es am Donnerstagnachmittag zu größeren Verzögerungen im Feierabendverkehr. Wie der Automobilclub ACL um 15 Uhr mitteilte, staut es sich an der Ausfahrt Sandweiler in beide Richtungen. Auch die N2 ist in diesem Bereich lahmgelegt. Grund ist die Baustelle im Kreisverkehr Irrgärtchen.

Gegen 15.40 Uhr hatte die Fahrzeugkolonne auf der A1 in Richtung Trier zwischen dem Gaspericher Kreuz und der Ausfahrt bereits eine Länge von sieben Kilometern erreicht. «Der Kreisel Irrgärtchen ist derzeit komplett überlastet», meldete die Verkehrsleitstelle Cita.

Ende November hatte das Ministerium als Reaktion auf Pendler-Proteste Ampeln aufstellen lassen, um den Verkehrsfluss im Kreisel trotz Baustelle zu verbessern. Auch einige Busse werden seitdem umgeleitet. Die Arbeiten am Rond-Point Schaffner, so seine offizielle Bezeichnung, dauern noch bis Ende 2019.

