Rettungskräfte müssen sich auf A6 aufteilen

Am Dienstagmorgen ereigneten sich auf der A6 gleich zwei Unfälle. Gegen 7 Uhr wurde der Rettungsdienst wegen eines brennenden Autos zur Autobahn-Ausfahrt Mamer/Capellen gerufen. Als sie am Unfallort ankamen, bemerkten die Feuerwehrleute einen weiteren Crash auf der anderen Seite der Autobahn in Richtung Arlon. Ein Lieferwagen war mit einem Lastwagen kollidiert und hatte sich mehrfach überschlagen.

«Das Team, das bereits vor Ort war, teilte sich auf, um auch den Autofahrern auf der anderen Seite zu helfen, dann traf die Verstärkung ein», erklärt Cédric Gantzer von der Generaldirektion des CGDIS. Ein Verletzter musste aus dem Kleintransporter geschnitten und ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Autobrand wurde niemand verletzt.

(L'essentiel)