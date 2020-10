Unbekannter erschießt Katze mit Luftgewehr

Die Polizei ermittelt derzeit im einem Fall von schwerer Tierquälerei: In der Nic Pletschettestrooss in Stegen hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen. Der Vierbeiner wurde noch zu einem Tierarzt gebracht, verstarb dort aber an seinen schweren Verletzungen.

Wer zweckdienliche Hinweise zur Ergreifung des Täters oder ähnliche Fälle in der Umgebung beobachtet hat, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Nummer 244-801000 in Verbindung zu setzen.

(sw/L'essentiel)