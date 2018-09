Dumm gelaufen: TV-​​Diebe tappen in Polizeikontrolle

Nach dem TV-Klau schauten sie plötzlich in die Röhre: Die Polizei hat am Dienstagabend in Hellingen zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt und festgenommen.

Einer Polizeistreife war gegen 23 Uhr auf der Route de Mondorf ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen. Die Beamten kontrollierten den Wagen, woraufhin Fahrer und Beifahrer sichtlich nervös wurden. Stutzig machte die Polizei, dass die beiden spätnachts mit einem Fernsehgerät im Auto unterwegs waren.

Wie sich kurz darauf herausstellte, war in der Nähe in einem Haus ein Fenster eingeschlagen und ein Fernseher aus dem Wohnzimmer geklaut worden. Bei einer näheren Durchsuchung fanden die Polizisten noch weiteres Diebesgut in dem Fahrzeug. Die beiden Einbrecher wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und am Mittwochmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt, der sofort Untersuchungshaft verhängte.

(L'essentiel)