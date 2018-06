Betrunkener ignoriert Polizei und rast durch Ortschaft

In der vergangenen Nacht hatten die Beamten der Police Grand-Ducale wieder reichlich zu tun. Mehrere betrunkene Männer trieben in Luxemburg ihr Unwesen. Gegen 2 Uhr raste ein Fahrer in Niederfeulen in der Route de Bastogne bei einer Geschwindigkeitskontrolle mit 83 Kilometerstunden durch den Ort.

Die Beamten versuchten den Raser mit Haltezeichen zu stoppen. Vergeblich, denn das schien den Fahrer wenig zu interessieren. Er setzte seine waghalsige Fahrt fort. Erst auf der N15 konnte der Fahrer auf einem Rastplatz gestoppt werden. Dort wurde er einem Alkoholtest unterzogen. Dieser fiel positiv aus. Gegen den Fahrer wurde Strafanzeige gestellt.

Mann beleidigt Beamte in Esch

In Esch mussten sich die Beamten mit einem aggressiven Betrunkenen auseinandersetzen. Gegen 0.30 Uhr konnten sie in der Avenue de la Gare einen Mann beobachten, der mehrere Mülltonnen umschmiss. Als sie ihn ansprechen wollten, ergriff der Mann die Flucht, konnte aber wenig später eingeholt und gestellt werden. Dabei rastete der sichtlich angetrunkene Mann aus, bespuckte und beleidigte die Beamten und versuchte mehrmals hangreiflich zu werden. Die Polizei brachte den Mann in einer Ausnüchterungszelle unter.

Dort wartete bereits ein weiterer Betrunkener auf seine Ausnüchterung. Er wurde von den Beamten am Sonntagnachmittag dorthin gebracht, da er in der Rue de Beggen durch die Straße torkelte und vor ein fahrendes Auto trat. Der Fahrer des Wagens konnte noch in letzter Sekunde reagieren und Schlimmeres verhindern.

(L'essentiel)