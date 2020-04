Zwei Frauen stehlen Dame mit Gehilfe die Juwelen

Zwei Frauen haben einer älteren Dame mit Gehhilfe eine Halskette und zwei Armbänder gestohlen. Wie die Police Grand-Ducale mitteilt, ging die ältere Frau am Samstag gegen 16 Uhr mit ihrer Gehhilfe in der Bamertalstraße in Diekirch spazieren, als sie von zwei Frauen angesprochen wurde.

Die beiden Diebinnen wären nach Polizeiangaben zuerst auf sie zugekommen, um sie zu küssen und auf Französisch mit ihr zu sprechen. Dann wären sie gegangen. Die Dame hätte dann ihren Spaziergang fortgesetzt und erst nach einer Weile bemerkt, dass ihre Juwelen verschwunden waren.

(L'essentiel)