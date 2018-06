Kind aus Schule im Rollingergrund entführt

Artikel per Mail weiterempfehlen

ACHTUNG! Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, kam es in der Grundschule im Rollingergrund zu einer Kindesentführung. Der siebenjährige Max De Barros wurde demnach von seinem Vater in ein Auto gezerrt. Der Amber Alert wurde ausgelöst.

Der Mann floh mit einem grauen Honda Insight (Nummernschild: NA4137) Richtung Route d'Arlon. Max ist 1,20 Meter groß, trägt ein blaues Hemd und Jeans. Sein Vater trägt schwarze Sportkleidung mit roten Streifen. Er hat einen Dreitagebart.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen könne sich unter der Nummer 4997-6868 melden.

Max DE BARROS (7) - 1.20m., taille fine, Tshirt blanc et jeans, enlevé par son père vers 8h00 à Rollingergrund (LU). Voiture recherchée: Honda Inside grise – NA4137(L) pic.twitter.com/gjNQ1JKrxe — AMBER Alert LU (@AMBERAlertLU) 26. Juni 2018

(L'essentiel)