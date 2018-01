Differdinger Feuerwehr rettet unglaublich süßen «Mupp»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Wenn Feuerwehren gerufen werden, weil ein Tier aus schwindelerregender Höhe festsitzt, handelt es sich meist um Katzen. Am Dienstagmorgen hatte sich in Differdingen jedoch ein Hund in höhere Gefilde verirrt. Irgendwie war er auf das Dach eines Hauses gelangt – und kam nicht mehr herunter.

Die herbeieilende Feuerwehr konnte den süßen Vierbeiner aus seiner misslichen Lage befreien und dokumentierte den Einsatz auf Facebook.

(L'essentiel)