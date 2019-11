Deutscher Bus taucht wieder in Luxemburg auf

Ein in Deutschland gestohlener Bus wurde am Sonntag gegen 18 Uhr der Luxemburger Polizei gemeldet. Ein Anrufer entdeckte das Fahrzeug in der Rue du Parc in Mertert. Am Bus waren gefälschte Nummernschilder angebracht worden, die bereits einem anderen Fahrzeug zugeordnet waren.

Kurz nachdem die Beamten den Bus sichergestellt hatten, nahmen an der Grenzbrücke in Wasserbillig einen Tatverdächtigen fest. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft am Montagmorgen dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der Bus wurde wieder seinem Besitzer übergeben.

(sw/L'essentiel)