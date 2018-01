Dieb überfällt Mutter vor Augen des Kindes

Einen besonders dreisten gewaltsamen Diebstahl gab es am Donnerstagmorgen in Remich. Ein Frau parkte gegen 10 Uhr auf dem Gelände der Grundschule am Place de la Résistance. Sie setzte ihr Kind in den Sitz, beugte sich in den Wagen und wollte dieses anschnallen. Plötzlich entriss ihr jemand die Handtasche.

Der Unbekannte rannte mit der Tasche sofort davon, die Mutter setzte ihm nach. Die Frau konnte den Mann tatsächlich stellen, doch kassierte einen heftigen Ellenbogenschlag. Ohne Handtasche, aber mit dem Bargeld, machte sich der Dieb anschließend davon. Die Frau kam mit einem geschwollenen Auge ins Krankenhaus. Sie konnte nicht viele Angaben zu dem Kriminellen machen, lediglich, dass er einen grauen Pullover trug.

Hinweise können der Polizei gemeldet werden.

(L'essentiel)