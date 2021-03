Polizei ermittelt mutmaßliche Fahrraddiebe

Die Polizei hat die Fahrraddiebe ermittelt, die vergangenen Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag drei Fahrräder aus einem überdachten Fahrradstand am Düdelinger Bahnhof gestohlen haben. Wie die großherzogliche Polizei am Montag mitteilt, konnten die mutmaßlichen Diebe unter Mithilfe der Bevölkerung ermittelt und die entwendeten Fahrräder in der Rue Stade J.F. Kennedy im Viertel Brill sichergestellt werden.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden alle Tatverdächtige erkennungsdienstlich behandelt, Strafanzeige gegen dieselben erstellt und die gestohlenen Fahrräder beschlagnahmt.

Bis zum jetzigen Zeitpunkt konnten die Besitzer der gestohlenen Fahrräder noch nicht festgestellt werden. Deshalb bittet die Polizei die Besitzer, sich mit der Polizeidienststelle Düdelingen unter Telefon (+352) 244 691000 oder per E-Mail (police.dudelange@police.etat.lu) in Verbindung zu setzen.

(L'essentiel)