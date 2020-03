Täter halten Mann in Oberkorn Pistole an den Kopf

Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Route de Belvaux in Oberkorn ist ein Bewohner am Montagabend gegen 20.45 Uhr zum Opfer eines brutalen Raubüberfalls geworden. Das teilte die Police Grand-Ducale am Dienstag mit.

Während der Mann den Kofferraum seines Autos ausräumte, schlichen sich die beiden Täter von hinten an: Sie strangulierten den Mann, traktierten ihn mit Schlägen gegen den Kopf und hielten ihm eine Pistole an den Kopf.

Sie stahlen dem Opfer Geld und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei bisher nicht, die Täter zu stellen.

Polizei sucht nach Zeugen

Einer der Täter hat eine kräftige Statur, auffällig breite Schultern und ist etwa 1,85 Meter groß. Er hat sehr kurzes dunkles Haar und trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Lederjacke und gelbe Sportschuhe. Zum zweiten Täter konnte das Opfer keine Angaben machen.

Sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizei Differdingen unter der Telefonnummer 24453-1000 entgegen.

(sw/L'essentiel)