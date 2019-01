Eltern sperren Kind in Auto ein – Feuerwehreinsatz

Das CIS Rümelingen hatte am Montagabend und am frühen Dienstagmorgen alle Hände voll zu tun. Zunächst wurden die Rettungskräfte am Montag gegen 18.30 Uhr alarmiert, weil ein Kind mit dem Autoschlüssen von seinen Eltern versehentlich in einem Pkw eingesperrt wurde. Weil sich auch die Wohnungsschlüssel am Bund befanden, kamen die Eltern auch nicht an den Ersatzschlüssel. Die Feuerwehr öffnete die Haustür, sodass auch das Kind befreit werden konnte.

Wenige Stunden später mussten die Einsatzkräfte erneut ausrücken: Eine Passantin hatte am Dienstagmorgen gegen 5 Uhr eine bewusstlose Person gemeldet, die in der Rue des Martyrs in einem Auto lag. Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, kam die Person zu sich. Sie wurde zunächst von Sanitätern versorgt.

Wie die Police Grand-Ducale gegenüber L'essentiel erklärt, stand der Mann unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Er konnte sich weder ausweisen, noch die Fahrzeugpapiere vorzeigen. Zudem war der Pkw stark beschädigt und hatte unter anderem einen Plattfuß. «Es schien offensichtlich, dass der Fahrer einen Unfall hatte. Ein Unfallort konnte jedoch noch nicht ermittelt werden», so die Polizei. Im Wageninneren entdeckten die Beamten mehrere Drogenutensilien. Bei der Körperdurchsuchung wurde eine Kugel Heroin und eine geringe Menge Haschisch sichergestellt. Das Fahrzeug wurde aus dem Verkehr gezogen und der Fahrer protokolliert.

(sw/L'essentiel)