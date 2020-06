Polizei sucht Zeugen nach heftiger Prügelei

Bei einer Schlägerei mit mehreren Personen wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bahnhofsviertel in Luxemburg-Stadt ein Mann mit einer Eisenstange schwer verletzt. Die Tat ereignete sich gegen 2.30 Uhr auf Höhe der Avenue de la Liberté 61, wie die Police Grand-Ducale bereits am Wochenende mitteilte.

Sechs Personen waren in die Schlägerei involviert. In der Hitze des Gefechts griff einer der Beteiligten nach einer Metallstange und schlug damit auf einen anderen Mann ein. Das Opfer wurde dabei schwer verletzt. Der mutmaßliche Angreifer versuchte daraufhin zu fliehen, die Polizei konnte ihn jedoch wenig später festnehmen.

Die Polizei sucht nun nach Informationen, die zur Klärung des Sachverhalts beitragen könnten. Alle Zeugen können die Nummer 113 anrufen oder eine E-Mail an spj.ip@police.etat.lu senden.

(L'essentiel)