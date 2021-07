Bauarbeiter stürzt aus 15 Metern in die Tiefe

Ein Bauarbeiter ist am Montag auf einer Baustelle in der Rue de Neudorf in Luxemburg-Stadt schwer verletzt worden. Der Mann habe gegen acht Uhr eine Plattform auf dem Gelände betreten, wie die Polizei am Montag mitteilt. Diese hat sich nach Polizeiangaben sofort gelöst und ist mit dem Arbeiter 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Warum sich die Plattform gelöst habe, sei derzeit noch unklar.

Bei dem Sturz zog der Mann sich schwere Verletzungen zu. Ein Notarzt versorgte den Mann an der Unfallstelle und brachte ihn danach ins Krankenhaus. Die Staatsanwaltschaft und die Gewerbeaufsicht haben Ermittlungen aufgenommen.

(L'essentiel)