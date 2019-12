Zwei schwere Unfälle innerhalb einer Stunde

Bei zwei Verkehrsunfällen, die sich innerhalb einer Stunde ereigneten, wurden am Mittwochmorgen in der Gemeinde Grevenmacher drei Personen verletzt. Das teilt das CIS Grevenmacher-Mertert mit. Auf der N1 in Potaschberg kollidierten ein Lieferwagen, der auf die Autobahn abbiegen wollte, und ein Pkw gegen 6.45 Uhr frontal. Die beiden Fahrzeuge blockierten die Straße in der Folge.

Der Fahrer des Lieferwagens wurde durch den Aufprall leicht verletzt. Die Autofahrerin hatte weniger Glück: Sie musste mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreit und anschließend ins Krankenhaus nach Luxemburg-Stadt gebracht werden.

Noch während der Aufräumarbeiten wurde an der Kreuzung Route de Vin und Route de la Moselle in Grevenmacher eine Fußgängerin um 7.35 Uhr von einem Auto, das aus Richtung Mertert kam, erfasst. Die Frau erlitt leichte Verletzungen, musste aber ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert werden. Auch hier kam es aufgrund des Unfalls zu erheblichen Verkehrsproblemen.

(sw/L'essentiel)