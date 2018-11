Motorradfahrer crasht beim Überholen in Auto

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Motorradfahrer ist am Montagmorgen gegen 7.30 Uhr bei Dippach mit einem Pkw zusammengestoßen, wie der CIS Dippach berichtet. Der Autofahrer war gerade an der Straße am Manövrieren, während das Motorrad eine Autokolonne überholte und aus dem Auto übersehen wurde. Beide stießen zusammen, durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer von seinem Fahrzeug geschleudert und krachte auf die Windschutzscheibe des Autos.

Der Motorradfahrer wurde nur leicht verletzt. Neben dem CIS Dippach war eine Ambulanz vom Centre d'Incendie et de Secours Kärejeng/Péiteng und die Police Grand-Ducale im Einsatz.

(L'essentiel)