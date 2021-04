190 Bußgelder wegen Corona-​​Verstößen

In der vergangenen Woche hat die Police Grand-Ducale rund 260 Kontrollen im Hinblick auf die Corona-Maßnahmen im Land durchgeführt, wie die Polizei in einer wöchentlichen Zusammenfassung mitteilte. 90 Prozent davon betrafen die Ausgangssperre.

Im Rahmen der Kontrolle wurden insgesamt 190 Personen gebührenpflichtig verwarnt, 70 Prozent davon wegen Verstößen gegen die immer noch geltende Ausgangssperre. Außerdem wurden in 30 Fällen mit Minderjährigen, welche sich in größeren Menschenansammlungen aufhielten (wie zuletzt auf der «Kinnekswiss»), Berichte an die zuständigen Behörden weitergeleitet.

