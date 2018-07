Polizeiauto im Eildienst in Unfall verwickelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Unfall im Eildienst! Am Samstagabend war eine Streife auf den Weg ins Krankenhaus. Die Beamten hatten einen Mann im Auto, der ärztlich versorgt werden musste. Auf der Route d'Arlon in Strassen überholte der Polizist einen anderen Wagen. Trotz Sirene und Blaulicht übersah dieser das Polizeifahrzeug und bog nach links in eine Tankstelle ab. Es kam zum Zusammenstoß.

Wie die Polizei mitteilt, wurde bei dem Crash niemand ernsthaft verletzt.

(L'essentiel)